Український музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка може похвалитися не лише піснею про Херсон, а й про Крим.

Після радісних новин про звільнення Херсона від окупантів нової популярності та актуальності набула пісня гурту "Воплі Відоплясова" під назвою "Були деньки", у якій Скрипка співає:

"Рідне місто, місто Херсон,

Миліше тебе нема.

Білі стіни гарних домів,

Балкони на цих домах.

А я іду, гукаю тебе

Гуляти до зорі.

Кажу

Тобі:

"Я люблю".

Цього разу на свої сторінці в Instagram Олег розмістив відеозвернення до українців, у якому розповів, що у нього є текст і про Крим.

"Щиро вітаю всіх українців і дяка нашим воякам зі звільненням наших українських територій✌️ І до мене звертаються шанувальники і кажуть, що пора писати про Крим. Про Херсон вже написано, але про Крим теж дещо є 😉", — наголосив музикант.

А далі Олег Скрипка наспівав куплет пісні "Відпустка":

"Чували ми за Маямі,

Але нас віта Азов,

Озера Шацькі звуть

Приваблює Алупка".

Додамо, лідер ВВ після повномасштабного вторнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни. А нещодавно "Воплі Віпоплясова" відзначили 35 років з дня свого першого виступу, який відбувся в Києві.

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