Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася ефекними кадрами свого тренування в спортзалі.

"My time…тренуватись не для того щоб бути стрункою, а щоб бути здоровою, подовжити активний вік, знизити рівень стресу, перенести вміння не здатися, коли важко під час вправи і хочеться здатися- на життя і життєві ситуації, попередити швидкі зміни в тілі…насолодитися часом наодинці зі своїм тілом і думками…", — наголосила Аніта Луценко.

На публікацію одразу ж відреагував її екс-підопічний, переможець першого сезону "Зважені та щасливі" Микола Ворошнов, написавши в коментарях: "Go!Адольфівна!GO! Нам ще з тобою наввипередки бігати, ти ж хочеш реваншу?😎". "Пффффф!!! Легко зроблю тебе!", — відповіла йому тренерка.

Шанувальники в коментарях підтримали зіркову тренерку:

"Аніта, ви мотивуєте, показуючи своє життя";

"Побільше таких відео! Дякую";

"Як же це гарно виглядає 😍";

"Класно, коли знаєш, що робити в залі. Я взагалі не розумію";

"Ви - найкраща❤️💪 Дякую за ваш канал і мотивацію!";

"Боже, якби Ви знали, Аніта, як я хочу вас бачити своїм особистим тренером 🔥";

"Wow🤩. Дуже драйвово!".

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