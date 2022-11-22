Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Цього разу на свої сторінці в Instagram Олег Скрипка поділився несподіваними кадрами своєї поїздки на Закарпаття.

"Шановні дорогенькі!) Я зараз знаходжусь на виноградниках, це Берегівський район, Мала Гора урочище. Це Трамінер, білий виноград, який іде на біле вино. Слава Богу, я і концерти тут пограв і приїхав на виноградники. Тут треба доглядати, багато роботи ще немає, але вже треба готувати виноград до обрізки. Листя вже впало, будуть морози і виноград потрібно обрізати", — розповідає музикант.

"Друзі, війна війною, але країна мусить жити, пісні мають звучати і вино мусить робитися, тим паче, друзі, скоро будемо з вами святкувати Перемогу, а як же святкувати Перемогу без доброго вина. Я переконаний, що буде добре вино, тому, що наступний рік обіцяє бути дуже сонячним🌞", — наголосив лідер "Воплі Відоплясова".

Додамо, Олег Скрипка запланував на листопад благодійний тур містами Західної України, але обстріли окупантами критичної інфраструктури зривають плани. Раніше музиканту довелося перенести на наступний рік концерти у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому.

Нагадаємо, Олександра Зарицька з KAZKA чесно розповіла про фінал "Голосу країни".

Як повідомляла Politeka, Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" дав рецепт, як смачно приготувати рибу.

Також Politeka писала, що Юрій Горбунов зізнався, як розважається з сім'єю, поки в будинку немає світла.