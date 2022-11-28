Переможниця шоу "Голос країни" з команди Дана Балана, заслужена артистка України Оксана Муха нещодавно вперше розповіла про свою боротьбу з раком.

На початку вересня співачка зізналася, що пережила непростий рік.

"Майже рік боролась за життя. Це був мій рак. Мій шлях. Я стала сильнішою. Рак - це не вирок. Але це дуже жорстоко. Настільки жорстоко, що ти закриваєшся. Навіть від найближчих друзів. Закриваєшся, щоб знайти сили для боротьби. Ти шукаєш шлях. А найважче - намагаєшся прийняти ситуацію… і врешті, стати на цей шлях", — розповідала Оксана Муха.

Тоді ж зірка "Голосу країни" вперше показала, як виглядає без волосся. При цьому хвороба не завадила Оксані продовжувати радувати шанувальників своїми концертами. Зараз Оксана Муха активно гастролює містами України та Європою з благодійними концертами, збираючи кошти на підтримку українських захисників.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила показати нову себе. Вона опублікувала ефектне фото, на якому з коротким волоссям позує, загорнувшись в чорне хутро, на тлі космосу.

Шанувальники в коментарях підтримали Оксану Муху та засипали її компліментами: "Красуня ❤️ Хай все задумане великим чистим серцем здійснюється!", "Обожнюю вас ❤️".

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