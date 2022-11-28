Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – популярний український телеведучий, який став справжньою зіркою шоу "Маска". Знаменитість до 2020 року був одружений з Оленою Войченко, яка народила зірковому чоловікові двох дітей. А 2020 року Остапчук розлучився і відразу ж одружився з нотаріусом Христиною. Пара не встигла прожити разом два роки, як почалися проблеми.

Телеведучий Слава Дьомін зазначив, що у пари стався конфлікт, коли Володимир вирішив поїхати у серпні до дітей до Канади. А нещодавно стало відомо, що Остапчук розлучився, але офіційного підтвердження цієї інформації поки що не було. При цьому Крістіна встигла з тяжким серцем виїхати до Європи і пара відписалася один від одного в Інстаграм.

А цього разу Володимир вирішив зробити зізнання у своєму сторісі.

"Я вважаю, що нарешті настав час зробити визнання", - написав Остапчук.

"Сьогодні я збив сніговика", - продовжив Володимир, мабуть, жартуючи.

Нагадаємо, Остапчук після новини про розлучення розповів про свій провал

Також Politeka повідомляла, що Володимир Остапчук із розбитим носом зізнався, що з ним трапилося: фото

А ще Politeka писала, що Остапчук після новини про розлучення опинився у зоні бойових дій: фото



