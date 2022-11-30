Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька фото та заінтригувала сюрпризом, який буде на її концертах.

Як виявилось, Надя вирішила розіграти серед своїх шанувальників картину, яку малювала у кліпі на пісню "Крапають" за допомогою молодого художника. У новому посту співачка показала знімки тієї самої картини, а також кадр із художником, який їй допомагав. У підписі до публікації зірка розкрила подробиці цього розіграшу. Виявилося, що провести його вона вирішила просто на своєму концерті.

"Важливо! Для всіх відвідувачів моїх благодійних концертів!Протягом трьох концертів я збиратиму донати для @dobrobat.in.ua на відбудову зруйнованих ворогом домівок. Серед усіх, хто задонатить, я розіграю частини тої самої картини з кліпу "Крапають", яку я створила разом з @lisniakkk. Таким чином ми зможемо зібрати ще більше коштів на відбудову!", - написала Дорофєєва і розповіла, як відвідувачі концертів можуть взяти участь у її розіграші.

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