Відома артистка Ганна Саліванчук часто показує в Інстаграм, як проходять її будні, чим вона зараз захоплена і як займається і будинком, і дітьми. Нерідко Саліванчук дивує особистими фото та додає повчальні оповідання.

На цей раз артистка подала не зовсім правильний приклад. У розпал повітряної тривоги вона танцювала з колегою на її вечорі і заявила про це публічно.

Ігноруючи всі прохання раніше, коли неодноразово зазначалося: під час тривоги краще пройти в укриття, Саліванчук влаштувала танці з телеведучою Соломією Вітвицькою, хореографом Ілоною Гвоздєвою та іншими артистами.

«Під час сирени ми всі танцювали. Соломія, ти мегапозитив» – заявила Саліванчук.

Ганна вже довгий час живе у шлюбі із продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита. Саліванчук завжди наголошує на тому, що вона не просто дружина чи мати, а насамперед успішна жінка.

Раніше на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася емоціями від першого дня зими та похвалилася кадрами з нової фотосесії.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.