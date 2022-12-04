Переможниця одного із сезонів «Холостяка» Ганна Богдан жила близько року з головним героєм проекту, показувала сміливі образи та хвалилася розкішним життям. При цьому часто в мережі на адресу Анни писали багато негативу, згадуючи її перший шлюб та завищені вимоги.

Коментатори неодноразово натякали, що Богдан звикла жити в достатку і тому бажає завжди більшого. Коментувати розставання із Михайлом Заливаком екс-модель також не стала.

А нещодавно похвалилася, як із подругами вирушила до Домінікани. У мережі, втім, на Анну чекали негативні коментарі.

Поки що люди сидять без світла, газу та тепла – дивитися на одні лише фото з відпустки, за словами фоловерів Богдан, вкрай неприємно. Втім, на відповіді шанувальників та недоброзичливців Богдан зовсім не реагує та продовжує показувати, як веселиться у Домінікані.

"Коли стоїш на вершині Редонди, створюється оптичний обман, з одного боку перед вами відкривається вид на гори, з іншого - низина та Атлантичний пейзаж".

Також екс-модель виклала знімок зі своєї подорожі до Домінікани та нарвалася на критику шанувальників.

"Треба відписуватись! Нудить вже від її сторіс і постів!", "Всі "патріотки" за кордоном", "Це все, що її турбує зараз", "Дуже красива", "У нас війна, навіщо нам ці важкі фото? Буде час для куражу, а зараз краще подумайте про ціну, яку хлопчики платять, допомагайте чим можете, може потім не так соромно буде лежати на білосніжних пляжах", "Красунькою вона була. Зараз це коротке волосся, тьмяний погляд. Не приваблива зовсім".

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