Переможці реаліті-шоу «Пара на мільйон» Віка та Денис розповіли, чи були конфлікти між учасниками.

Так, за словами Вікторії, на розваги часу не було, бо під час зйомок дійсно довелося «пахати». Також вона розповіла, чи були конфлікти між учасниками, коли камери вимикались.

«У будинку насправді ми жили дружно, знайшли спільну мову. Конфліктних людей, дякувати Богу, було мало. Більшість з них було розумних і адекватних. Тому все було мирно, нормально. Скажу, що змушували нас прибирати», - розповіла Вікторія Шрамко в інтерв'ю Вікторії Сіроклін.

За її словами, учасникам «Пара на мільйон» доводилось прибирати не тільки у своїх кімнатах.

«А й увесь поверх, все мити. Два рази на добу нам привозили кейтеринг. Це сніданок або обід, або обід і вечеря. Чи на знімальний майданчик, або вже у будинок. І один прийом їжі ми готували самостійно. Це або сніданок, або вечеря, в кого на це ще вистачало сил», - розповіла Вікторія.

У свою чергу Денис розповів, що вони все ж знаходили час на розваги та веселощі.

"Було весело, ржачно, були вечірки, і кохалися, і цілувалися", - розповів переможець проєкту "Пара на мільйон".

Нагадаємо, далеко не всі телеглядачі раділи перемозі Віки та Дениса.

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