Популярна українська співачка Надя Дорофєєва випустила спільний трек зі своїм новим бойфрендом, київським ресторатором Михайлом Кацуриным. Таким чином вони розповіли про свої стосунки в загальній пісні "Щоб не було". Пісня та кліп до неї з'явилися на YouTube-каналі Дорофєєвої.
"Для нас з Мішею кращим ліками в цей складний час стали наші почуття і музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль і віри один в одного", — зазначила Надя Дорофєєва.
Михайло Кацурин залишив під постом Дорофєєвої про вихід треку в Instagram зворушливий коментар: "Любов моя. Який з тобою кайф пісні писати і життя жити".
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"Коли ми з тобою зустрілися / Всі зрозуміли наші серця / І як би всі там не бісилися / Час все розставить по місцях / Скільки бі бруду не лилося / Скільки б брехні не писалося / Я знаю – я не помилилася / Я знаю – ми не помилилися / Щоб не зійти з розуму / Маємо бути разом мі / Мі мов ті квіти серед зими / Не зрозуміли як вижили", – виконують співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурин.
У коментарях до частини кліпу, опублікованого в Instagram, фоловери в черговий раз захейтили Дорофєєву.
"Дантес хоч співав, а Міша просто свистить", "Я чекала дуету з Дантесом, можливо тепер вчотирьох хоча б заспіваєте", "Особливо для Дантеса цей рік важкий", "Одним словом, Спектакль", "Надя супер. А от співак і музикант з цього хлопця ніякої. Таке відчуття що хоче з штанів вистрибнути стати знаменитим.
Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.
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