Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк - відомий український пілот та бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті зірка вибрала переможницею гімнастку Дашу Ульянову, але парі не вдалося збудувати стосунки. Але після проекту Михайлюк одружився з Дашою Хлистун, відомою українською моделлю. У пари вже народився первісток - дочка Аріана. Хлистун, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Хлистун вирішила поговорити із фанатами.
"Поки є інтернет, давайте поговоримо", - написала Даша.
"Де пропав ваш тато?", - спитав фанат.
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"Ніде наш тато не зник. Він не веде Інсту, тому що у нього інші справи. PS Ми не розлучилися", - написала Даша у відповіді.
Варто зазначити, що Михайлюк подався захищати Україну від російських окупаційних військ. Як не дивно, Макс пішов не в пілоти, а в десантно-штурмові війська.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка показала маленьку дочку, яка в майбутньому може скласти їй конкуренцію.
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