12 грудня хореограф Андрій Дикий святкує своє 44-річчя. Лілія Ребрик познайомилася з майбутнім чоловіком завдяки проекту "Танці з зірками". З 2011 року пара щаслива у шлюбі. Вони виховують двох донечок Діану (2012) та Поліну (2018).

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася яскравими кадрами з романтичної фотосесії з коханим та привітала його.

"Коханий, Дикий, мій Андрій Дикий, З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Я люблю тебе безмежно❤️❤️❤️❤️ Будь завжди поряд 🥰🥰🥰🥰 і дякую, що ти в нас є, найкращий тато і найкращий чоловік. Поряд із тобою завжди спокійно, навіть зараз🙏… Поряд із тобою завжди щасливо, навіть зараз🙏…", — написала Лілія Ребрик.

До привітань у коментарях долучилася акторка Ольга Сумська: "Щирі вітання, Андрію!❤️✋🏻Бережи Боже! Найчарівніші, фантастичні!❤️❤️".

Шанувальники також вітають чоловіка Лілії Ребрик: "Навіть той, хто не зовсім щасливий, дивлячись на ці світлини, стане, хоч на нетривалий час, щасливим. Красиві ви, закохані...Любо дивитись на вас.З іменинником вас, Ліліє. Хай кохання ваше буде вічним", "З Днем Народження 🥳❤️ Щастя і мирного неба 🙏🏻❤️ Обіймаю 🫂Все обов'язково буде добре".

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.