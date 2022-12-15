Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців із зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним фото у святковій атмосфері та розповіла, що зараз читає.

Як видно, на новій фотографії Катя знята у затишній кімнаті з панорамним вікном, вона вмостилася на дивані, а за її спиною видно гарну ялинку. Перед камерою балерина з'явилася у зручному світлому вбранні з теплими шкарпетками. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мрійливий вигляд.

У підписі до публікації Кухар розповіла, що зараз читає: "Пишаюсь своїми вихованцями, які проявили ініціативу і передали мені естафету у Національний тиждень читання. Ви знаєте, що я люблю детективи і трилери, але в моїй бібліотеці ще є місце класиці. Зараз я шукаю своє натхнення в українській поезії де живуть почуття. Можливо на днях запишу вам вірш, який полонив моє серце. А ще, дуже раджу спробувати світову класику в українському перекладі.

Наприклад, Шарлотта Бронте "Джейн Ейр", надзвичайно гарно читається українською. Поділіться і ви в коментарях, що зараз читаєте?".

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