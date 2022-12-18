Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав кумедне відео, де показав, як вчить українську мову за методом президента Зеленського.

Як виявилося, для вивчення мови Ектор пішов у спортзал. Варто зазначити, що у такий спосіб підтягував знання мови український президент Володимир Зеленський. У ролику Хіменес-Браво отримував завдання від дівчини за кадром – вона називала українські слова – і якщо не могла правильно перекласти, то підтягувався на турніку. І хоча кулінар поки що не так добре знає українську мову, але її прагнення до вивчення просто вражає.

У підписі до публікації Ектор написав: "Спорт + українська мова = любов. Продовжуючи вивчати українську мову, прийняв естафету від нашого президента Володимира Зеленського, який розпочав цей тренд ще 3 роки тому. Своїм прикладом хочу ще більше популяризувати як нашу солов’їну, так і здоровий спосіб життя та спорт! P.S. Слова трішки простіші, ніж ті, що відгадував Володимир (обійшлися без віхоли), проте все ще попереду. А скільки слів змогли перекласти ви? Підраховуйте правильні відповіді в коментарях!".

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