Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка також судить проект у "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість показала, на кого схожа її дочка.
"Я ось зрозуміла, звідки у нас з Вірочкою кучері) Від дідуся Петра, виходить) У кого блондинками вийшли - так і не знайшла))", - почала зірка.
Після цього Оля показала себе у дитинстві.
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"Знайшла, що була дбайливою та ще дуже стильною", - підписала зірка фотографію.
"Тільки подивіться на цю дівчинку в туфлях, піджаку та з портфелем", - додала шеф-кухар, поділяючись фото зі шкільних років.
"З того часу змінився тільки портфель. Зараз я про нього якраз вам і розповім", - додала Оля та показала себе сучасну.
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