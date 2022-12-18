Шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя "Майстер Шеф", розповіла, на кого насправді схожа її дочка, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка також судить проект у "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість показала, на кого схожа її дочка.

"Я ось зрозуміла, звідки у нас з Вірочкою кучері) Від дідуся Петра, виходить) У кого блондинками вийшли - так і не знайшла))", - почала зірка.

Після цього Оля показала себе у дитинстві.

"Знайшла, що була дбайливою та ще дуже стильною", - підписала зірка фотографію.

"Тільки подивіться на цю дівчинку в туфлях, піджаку та з портфелем", - додала шеф-кухар, поділяючись фото зі шкільних років.

"З того часу змінився тільки портфель. Зараз я про нього якраз вам і розповім", - додала Оля та показала себе сучасну.

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" поліз цілуватися до Мартинівської, зірка відреагувала

Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" спробувала позбавити Ярославського його гордості, зірка відповів

А ще Politeka писала, що Мартинівська з "Майстер Шеф" вперше за довгий час поділилася новим рецептом



