Співак Віталій Козловський показав, що сталося під час їхнього з Наталією Могилевською концерту для українських захисників.

Артист уже чотири роки змушений виправдовуватися за те, що розважав росіян під час війни. Цього року Володимир Зеленський нагородив Віталія Козловського орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Але багато українців таке рішення засудили та нагадали, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги в Москві.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Віталій Козловський розповів, що під час його чергового концерту для українських захисників, де також виступала співачка Наталія Могилевська, російські окупанти знову намагалися нажахати українців.

"Приїхавши на концерт до військових, розпочалася повітряна тривога та всі вимушені були піти до укриття. Гнів, апатія, страх перед невідомим майбутнім - усе це проходить. Адже наші воїни вселяють віру в переможне майбутнє.❤️", — написав артист під відео, в якому всі разом співають у бункері.

Українці в коментарях підтримали артиста:

"Як душу гріють такі відео😍";

"Це до мурах, непідробна щирість наших людей, справжніх українців, наших Захисників";

"Приїздіть частіше, ми завжди вам раді)".

Нагадаємо, Кондратюк різко заговорив про скандал із Козловським та його орден від президента.

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський у дорогому костюмі на тлі ЗСУ нарвався на жорстку критику.

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