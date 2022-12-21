Внучка Софії Ротару модель Соня Євдокименко під час поїздки до Лондона влаштувала зйомку у відомого фотографа.

21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Євдокименко показала ефекте чорно-біле фото зі своєї поїздки до столиці Великобританії. Чуттєвий портрет моделі зробив відомий фотограф Кірк Труман. У кадрі вона злегка закинула голову та елегантно виставила руки.

"Як довго 🖤", — написала Соня під світлиною.

Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами та сердечками: "Приголомшливий кадр 📸", "По-справжньому приголомшливо ❤️ захоплює вашу красу і м'якість", "Так красиво", "Дуже красиво вийшло 😍👍🏻".

Раніше Євдокименко вже публікувала кадри з прогулянки британською столицею. Для виходу модель обрала стильний образ у біло-бежевих кольорах, доповнивши його плюшевим пальто, рукавицями та оригінальними сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.