Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Саша виклала кілька знімків, на яких постала у новому образі.

Як видно, на нових фотографіях Олександра знято в цікавій локації і знято поблизу. Перед камерою вона з'явилася у чорному вбранні з білим коміром. При цьому увагу привертають розкішне розпущене волосся співачки, яке м'якими хвилями покладено на плечі. На обличчі Сашка яскравий макіяж з ефектом котячих очей, при цьому можна помітити, що вона сильно схудла.

У підписі до публікації Зарицька написала: "Друзі, а хто з вас в Іспанії? 18:01 чекатимемо на концерті в Барселоні, а 19:01 – Мадриді. Вже готуємось до нашої зустрічі". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки:

"Шикарна".

"Господи, ми щасливі бачити вашу красу".

"Ну якась красуня".

"Дар мови забрало від краси. Саша, ти космос".

"Саша, ти красуня".

"Красива".

"Волоси шикарні".

"Яка красуня!".

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