Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Саша виклала кілька знімків, на яких постала у новому образі.
Як видно, на нових фотографіях Олександра знято в цікавій локації і знято поблизу. Перед камерою вона з'явилася у чорному вбранні з білим коміром. При цьому увагу привертають розкішне розпущене волосся співачки, яке м'якими хвилями покладено на плечі. На обличчі Сашка яскравий макіяж з ефектом котячих очей, при цьому можна помітити, що вона сильно схудла.
У підписі до публікації Зарицька написала: "Друзі, а хто з вас в Іспанії? 18:01 чекатимемо на концерті в Барселоні, а 19:01 – Мадриді. Вже готуємось до нашої зустрічі". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки:
"Шикарна".
"Господи, ми щасливі бачити вашу красу".
"Ну якась красуня".
"Дар мови забрало від краси. Саша, ти космос".
"Саша, ти красуня".
"Красива".
"Волоси шикарні".
"Яка красуня!".
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