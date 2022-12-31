Відомий український дизайнер Андре Тан, який раніше підбив підсумки 2022 року, що минає, висловився про особисті зміни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр розповів, що робити коли наступають важкі часи. За словами Андре Тана – переживайте їх гідно! І навіть якщо вас зламали – проростайте наново.

«З такими настановами я проживав цього року. Напевно, цього божевільного року не може бути «результатів», лише усвідомлення та уроки. Тим не менш, вважаю важливим підсумувати чому він нас навчив і що все ж таки дав.

1. Я навчився цінувати те, що є. Виявляється, я був такою щасливою людиною. У мене було все, але завжди цього здавалося мало, а зараз я вдячний за все, що є тут.

2. Люди приходять до нашого життя і йдуть із нього завжди вчасно. Як із нізвідки цього року приходили ті ж люди, яких тепер я можу називати друзями та з'являлися знайомі, які так сильно підтримували та вірили» - поділився Тан.

Він також розповів, що за часів, коли вони з командою тільки почали шити форму для ЗСУ, він зустрів величезну кількість чудових людей, які допомагали перевозити матеріали на своїх машинах, добувати фурнітуру та готові були робити на той момент, начебто, неможливі речі.

«3. Творчість — це завжди натхнення, а передусім дисципліна. Я міг би довго чекати наснаги, але зрозумів, що маю зробити все можливе, щоб продовжувати створювати, підтримувати економіку своєї країни та виплачувати зарплати команді.

4. Берегти близьких. Зрозумів, наскільки мені цінна моя сім'я та як мені страшно їх втратити. Час летить так швидко, і ми не знаємо, що буде завтра, тому я більше не відкладаю дзвінок мамі в далеку скриньку» - поділився рештою висновків Андре Тан.

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