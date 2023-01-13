Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Саша виклала кілька знімків, на яких показала свій колектив і прозвітувала за витрачені кошти, які вони зібрали в американському турі.

Як видно, на нових фотографіях Олександра знята разом зі своїм колективом, фанатами та волонтерами. А у підписі до публікації співачка розповіла, що зібрані в Америці гроші вони розподілили між 4 благодійними ініціативами. Так, кошти направили відновлення машин для військових та медиків, а також на пошиття зимової форми та купівлю амуніції для захисників.

"Котики, вже можемо поділитись з вами звітом, як були витрачені кошти, які ми зібрали під час нашого туру Америкою. Нагадаю, що ми зробити унікальні футболки KAZKA, провели аукціони в 3-х містах безпосередньо під час концертів та зібрали $15 000. Отже, ми розподілили суму між 4-ма благодійними ініціативами. Дякуємо всім, хто долучився до аукціонів. Ви — неймовірні! Дякуємо всім, хто допомагає армії. Саме завдяки цьому, крок за кроком, ми обов‘язково переможемо. Любимо", - написала Зарицька у підписі до публікації.

Нагадаємо, "Навіть у темні часи…": Кухар розповіла, що зробила для українського балету з початку війни.

Як повідомляла Politeka, "Я з тобою": "Холостячка" Мішина здивувала несподіваним одкровенням, фото.

Також Politeka писала, що "Починається щось нове": запроданка Лорак показала всім нового коханця, відео.