Катерина Осадча прослухала інтерв'ю. Після цього ведуча зробила висновки, що навіть ордою росіян не хочеться називати.

Журналісти російського видання "Важливі історії" поспілкувалися телефоном з російськими військовими, які можуть бути причетні до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі, який забрав життя як мінімум 40 мирних жителів. Цю розмову вразила українська телеведуча Катерина Осадча, яка написала про свої емоції в Інстаграм-Сториз.

Вона змінила свою думку про них і зазначила, що тепер думає про росіян ще гірше, ніж раніше.

Зокрема, журналістам вдалося додзвонитися до начальника штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Шайківка - 44-річного Дмитра Голенкова. Голенков заявив, що "нікого не обстрілював" і висловив упевненість, що "вся Україна стане регіоном росії".

На завершення окупант додав, що "Крим все одно наш і все інше також наше".

Катерина Осадча прослухала його інтерв'ю з журналісткою з росії. Після цього ведуча зробила висновки, що навіть ордою росіян не хочеться називати. Тому що вони набагато гірші.

"Журналісти поговорили з тими, хто може бути причетний до обстрілу будинку в Дніпрі. Ви тільки почитайте - це навіть ордою неможливо назвати, адже припускаю, що орда була менш кровожерливою", - прокоментувала Катерина Осадча.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.