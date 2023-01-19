Журналісти російського видання "Важливі історії" поспілкувалися телефоном з російськими військовими, які можуть бути причетні до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі, який забрав життя як мінімум 40 мирних жителів. Цю розмову вразила українська телеведуча Катерина Осадча, яка написала про свої емоції в Інстаграм-Сториз.
Вона змінила свою думку про них і зазначила, що тепер думає про росіян ще гірше, ніж раніше.
Зокрема, журналістам вдалося додзвонитися до начальника штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Шайківка - 44-річного Дмитра Голенкова. Голенков заявив, що "нікого не обстрілював" і висловив упевненість, що "вся Україна стане регіоном росії".
На завершення окупант додав, що "Крим все одно наш і все інше також наше".
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"Земля їм пухом": з'ясувалось, хто окрім міністра МВС був на борту гвинтокрила, що впав у Броварах
"Земля пухом": українець пожалів безхатченка і поплатився за це своїм життям
Представниця України на "Міс Всесвіт" потрапила під критику: "Гарна дівчина, але…"
Врятувати не вдалося: раптово обірвалося життя знаменитої співачки, перші подробиці
Катерина Осадча прослухала його інтерв'ю з журналісткою з росії. Після цього ведуча зробила висновки, що навіть ордою росіян не хочеться називати. Тому що вони набагато гірші.
"Журналісти поговорили з тими, хто може бути причетний до обстрілу будинку в Дніпрі. Ви тільки почитайте - це навіть ордою неможливо назвати, адже припускаю, що орда була менш кровожерливою", - прокоментувала Катерина Осадча.
Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.
Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.