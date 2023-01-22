В інтерв'ю 24 Каналу артист розповів, чи після перемоги України можлива співпраця з росіянами у культурній сфері: зйомки "хароших рускіх" в українському кіно, їхні гастролі в Україні, записи пісень тощо.

"Ми не можемо знати, як воно буде. Спочатку треба перемогти. Ми ж не знаємо, як станеться перемога. Звісно, ми хочемо, щоб це сталося швидко. Щоб наші військові зайшли в Крим на та інші тимчасово окуповані території, вигнали звідти росіян. Тоді російську культуру треба закрити на карантин", — заявив Олег Скрипка.

В якості прикладу музикант навів роман "Дефіляда в Москві" українського письменника Василя Кожелянка.

"Там він описує, як українці в Другій світовій війні перемогли росіян і німців, як проходив парад у Москві, тоді українці "закрили" на карантин Росію та культуру. Якщо ми йтимемо за цим сюжетом – то це буде прекрасно", — додав артист.

Також Олег Скрипка розповів, чи готові музиканти ВВ змінити музичні інструменти на зброю та піти на фронт.

"Я вже казав, що наш гітарист Євген зараз служить, був контужений. Він розповідав про службу, як сидів в окопі тощо. Розумію, що з гітарою він все-таки ефективніший. Безумовно, якщо буде необхідно, то ми всі підемо на фронт. Але треба, щоб країна існувала, щоб працювала економіка. Нам потрібні електрики, бухгалтера, економісти та всі інші спеціальності. Але, коли буде необхідність, ми, звичайно ж, всі підемо на фронт", — наголосив виконавець.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.