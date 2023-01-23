Популярна українська співачка Злата Огневич похвалилася образом у чорній сукні вишиванці з вишитим візерунком від Foberini. У такому образі вона завітала до досить важливого заходу.
«Незалежність завжди була національним кредо українців. З Днем Соборності України 🇺🇦🕊️ #Україна #ДеньСоборності #традиції #Ukraine #Glory» - написала Злата під кадрами, вражаючи свіжим та витонченим чином.
У мережі також поділилися своєю думкою:
«Краса; Красуня; Неймовірна; Зі святом красуня наша, наша рідна, люблю вас ❤️Ви Найкраща прям як наша країна;
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Гарна, як завжди; Справжня українська сучасна діячка, а не єфросинья з підляковою; Все буде Україна 💙; Яка ти класна та красива… 💛; Злата ти найкраща у світі дівчина».
Нагадаємо, тоді, після раптових виступів Полякової перед військовими Злата написала:
"Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже пів року за кордоном. Як кажуть – краще пізно, ніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм".
За цю цитату Єфосініна та Полякова вчепилися на своєму шоу:
«Є така співачка, коли нас із тобою цькували, дуже класно з цієї теми хайповала. Вона сказала щось на зразок того, що ми поїхали...» - почала Єфросиніна. Прямо імен вони з Поляковою не називали навмисно.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.