Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка одружена з Володимиром Локотком. У пари є двоє дітей – Валерій та Євдокія. Також Оля має старшу дочку Злата Мітчелл, яку вона народила від британця Ніла. Дівчині зараз 16 років і вона виросла справжньою красунею. Зараз Злата навчається в Лос-Анджелесі, де вже встигла знайти своє перше кохання - молоду людину на ім'я Оскар.

Не забуває Мітчелл і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу зірка похвалилася стильним чином, з'явившись у топіці та штанах, а цибуля доповнила ефектною великою сумочкою.

А до цього Злата показала, як вирушила до Лондона, поділившись відповідними фото у своєму блозі.

"Трохи посувалась, скучила за домом і зцілила серце і розум, любов до істеблішменту європейської ери... Також я люблю своїх найкращих друзів, завдяки яким я можу почуватися як удома в будь-якій точці світу :)", - написала Злата.

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