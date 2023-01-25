Знаменита актриса Ольга Сумська продовжує низку своїх виступів, вражаючи шанувальників не лише акторським талантом, а й витонченим виглядом. Вона їздить у рамках спеціального туру разом із колегами, про що вже повідомляла в Інстаграм.

«Це був неймовірний тур, мої дорогі! Дякуємо ЗСУ та нашим глядачам! Театр поєднує!» – пише Ольга під відео.

У мережі почали ділитися своєю думкою:

«Дякую за виступ у Кременчуці! 💖 Начебто повернулася до довоєнного життя; радію, що ви даруєте Україні хвилини творчості і трохи відволікаєте від важкого сьогодення!;

Браво!!)) Чекаємо у Дніпрі 😍; Вітаю Вас, сонечко! Дуже сподіваюся, що ще побачу якось прекрасного «Декамерона» у Києві за Вашою участю, Олю; Ви неймовірна актриса ... витончений талант! Браво».

Як і раніше Ользі часто пишуть: вона виглядає молодшою ​​за свої роки, саме так, як і може виглядати кожна жінка, що не забуває про догляд за собою. Причому, за словами Сумської, вона не готова до уколів краси та пластики, тому вважає за краще дбати про себе доступними засобами і зрідка навіть простими домашніми масками.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" на фоні скандалу звернувся до українців.

Також повідомлялося, що Сумська у спортивному костюмі підкорила молодою зовнішністю поряд із Борисюком.

Крім того, Politeka.net писала, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.