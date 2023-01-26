На цей раз Мішина показала, як її продовжують критикувати з будь-якого приводу. Нещодавно вона розповіла, як сильно обмежила своє харчування та долучає до здорової їжі сина. Вона поцікавилася в ролику, чи подобається йому їжа і чи смачно.

Однак навіть через цей ролик у мережі почали соромити зірку: «Мучаєте дитину. У нього є дитинство, а не хотівка мами щодо їжі та іншого! На запитання «чи смачно?», що він може по суті відповісти? Має вибір? Ви йому даєте?».

Мішина поспішила заявити: І сумно, і смішно таке читати. Щасливе дитинство дитини безпосередньо залежить від правильного харчування теж. Трохи з цим запізнилася, але надолужу. Але ви бачите, як через коментарі можна зрозуміти, як справи в людини».

Медитація, тренування, йога та спеціальні процедури щодня присутні у списку планів на день у актриси. Також вона підкреслює, що бути у формі допомагає і вакуум живота, а також суворо підібране харчування.

Змінивши свої звички та похід до приготування страв, артистка заявила, що стала почуватися краще.

«Які ж жінки таки гарні створіння. Якщо не забувають про себе.

Ксю, ти живеш у спортзалі? Часто в мене запитують. Фактично, відповідаю я» - поділилася Мишина.

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