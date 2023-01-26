Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на інтерв'ю Юрія Дудя з російським актором Оскаром Кучерою.
Треба сказати, що за 9 днів це інтерв'ю зібрало понад 18 мільйонів переглядів. І викликані вони насамперед дивною позицією Кучери та його способом висловлювати свої думки. У пародії Юрій Великий спробував передати цю манеру російського актора, а заразом і реакції Дудя. І треба сказати, вийшло у нього дуже оригінально і правдоподібно, причому настільки, що користувачі почали жартувати на тему, де оригінал, а пародія.
"КУЧЕРА у Дудя: Що залишилося ЗА КАДРОМ. @yurydud позначив, шкода ось тільки Кучеру позначити не можу... Та й нема в чому йому, особливо, відзначатися", - підписав відео комік.
Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію Великого:
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"Все як було насправді!"
"Блін, у крапку. Таких дебілів я ще не бачив, і не чув".
"Неймовірно. Перешліть це Дудю, це допоможе у реабілітації після того інтерв'ю".
"Найкраща версія Кучери, він може лише позаздрити".
"Маразм. Кучера - бовдур, яких мало".
"Шедевр. Я навіть не знаю кого, ви не можете зіграти".
"Аплодую стоячи! Супер!".
"Це геніально. Аплодую. Дурнішого дурня не було у Дудя".
"Тепер головне не переплутати, де оригінал, а де пародія".
"Я в шоці, який шедевр".
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