Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповіла, як приготувати крем-брюле з гречкою.

"Коли стручок ванілі перескочив 300 грн, а крем-брюле все одно хочеться🙃 Крем-брюле один з моїх найулюбленіших десертів! Такий простий і водночас такий магічний! Кожен поважаючий себе турист по приїзду в Париж сяде на тераску бістро, замовить каву і crème-brûlé, трісне ложечкою карамельну скоринку, посміхнеться і повторить la vie est belle! В Париж ми з вами поїдемо потім, а крем брюле треба приготувати і з’їсти вже зараз! Традиційно його готують ванільним, але можна імпровізувати і насичувати його будь-якими улюбленими смаками. В мене було трохи гречки😁", — пише Ольга Мартиновська.

На одну порцію знадобляться такі інгредієнти:

150 мл вершків від 20 до 30% жирністю

1 жовток

15-20 гр цукру + 20 гр коричневого цукру для скоринки

трохи гречки замість ванілі

"Отож, щоб приготувати українське брюле, підсмажуємо на сухій сковорідці пару ложечок гречки, щоб вона аж потріськувати почала і всипаємо її у вершки. До речі, можна міксувати вершки з молоком, щоб економніше і не так жирно. Гречка нагріє вершки і віддасть смак, лишіть її там на 30 хв. Довго настоювати не потрібно, бо за смаком буде більше на молочну гречану кашу з дит садочку схоже, ніж на вишукану французьку класику 😁😁Жовтки розітріть з цукром вінчиком, гречку відкиньте на сито, а вершки введіть в жовтки і перемішайте. Виливайте в посудину, в якій і подаватимете", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Готувати можна двома способами:

bain-marie - водяна баня. Тобто ставите форми з десертом в протвень, наливаєте гарячої води та готуєте 30-35 хв, 160 С без вентиляції; без водяної бані - ставите форми на противень і готуєте 25-30 хв за температури 100 С, якщо без обдуву, або 80 С, якщо обдув прибрати не можна.

"Потрясіть легенько тарілочку, щоб перевірити готовність - важливо, щоб серединка не була рідкою, а рухалася ніби холодчик) це ви робите в кінців приготування в духовці, і за потреби додайте часу. Все залежить від духовки і кількості виробів, що готуєте. Поставте на ніч в холодильник. Перед дегустацією посипте цукром, як немає тростяного - беріть білий. Важливо рівномірно розподілити цукор, як я роблю на відео, бо інакше - там, де немає цукру - горітиме «молоко», а це не дуже смачно)", — додала Мартиновська.

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