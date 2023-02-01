На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що на запрошення Держдепу США долучилася до обговорення ролі жінкок у боротьбі за перемогу.

"Я почала з того, що в черговий раз наголосила, що те, що відбувається в Україні, стосуєтья не тільки України і українців. Це стосується всієї Європи і всього світу: якщо Європа і світ хоче мати завтра, то вони мають до перемоги стояти пліч-о-пліч з українцями. Ми маємо разом зробити все можливе, щоби зупинити цей кривавий терор. Я закликала всіх жінок світу – своїх колег артистів, а також до громадських і політичних діячок, бути активними кожна у своїй сфері", — пише Руслана Лижичко.

Зараз співачка, як і більшість українців, - волонтер. Вона перетворила звичний для себе мікрофон у «зброю», яку використовує, аби просити ту зброю, яка потрібна на фронті, адже щодня гинуть українці. Руслана додала, що весь цивілізований світ має об’єднатися й офіційно визнати прості істини: путін не лідер, а терорист, росія – не держава, а терористичне утворення.

"Крім того, що я волонтер, навіть у цей важкий час я залишаюся артисткою і митцем. Як артистка я намагаюся підтримувати дух і вселяти віру, дарувати натхнення. Я роблю все, щоби бути зі своїми співгромадянами. Як митець всупереч руйнації війни я продовжую творити. Творити, щоби подарувати світу справжні вібрації вільного українського серця. Лише свобода робить нас людьми!", — наголосила Лижичко.

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