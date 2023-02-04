Популярна українська телеведуча та зірка "1+1" Алла Мазур, яка пережила онкологію, часто ділиться з шанувальниками своїми думками та новинами на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала відео та розповіла приємну новину – програма, яку вона вела до війни, повертається в ефір.

Йдеться про програму "ТСН-Тиждень", яка виходила щонеділі і була підсумковою програмою новин тижня. За словами Алли, тепер вони будуть в ефірі в рамках "Єдиних новин" раз на два тижні, тому чергуватимуться з колегами з іншого телеканалу.

У підписі до публікації Мазур розкрила всі подробиці: "Так, друзі, – "ТСН-Тиждень" повертається в ефір. Зустрічаємося цієї неділі, 5 лютого, о 20.00 в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини". Цю новину, таку важливу для нашої команди, ви, напевне, вже бачили. Будемо поки що виходити в марафоні раз у два тижні – по черзі з колегами із "Фактів тижня". І зараз збираємо для вас все найважливіше і найцікавіше, що відбулося за останні 7 днів. Бо так само, як і ви, хочемо за окремими пазлами і щоденним шквалом подій – побачити загальну картину, прочитати приховані смисли, зрозуміти стратегію і тактику нашої великої ПЕРЕМОГИ. А що рухаємося разом саме до неї – сумніву немає".

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