Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка стала суддею проекту "Майстер Шеф". А після повномасштабного вторгнення Ольга зайнялася організацією благодійної вечері, де збирає гроші на допомогу Україні. Також зірка вирішила зайнятися написанням книги про українську кухню разом із колегою Володимиром Ярославським.

Не забуває Оля і про Інстаграм, де цього разу розповіла про закінчення зйомок, поділившись знімком із Володимиром. За її словами, тепер варто чекати на реліз проекту на телеекранах.

"11.02. Поки ви чекаєте на перший ефір нового сезону МШ, ми закінчили зйомки. А в цей час (до нового сезону зйомок) активно і продуктивно займаюся своєю кулінарною академією. Бо треба жити життя далі", - написала Ольга під фотографією, де змінила підбори на кросівки.

А до цього Оля розповіла про особисте, поділившись постом у своєму блозі.

"Я б показувала як воно, коли реально "все сама" - дитина, машина, квартира, робота, сім'я, країна ... Як бути конем і намагатися залишитися жінкою? Тут я сама ще шукаю баланс гм гм;)

Я б розповіла, як міняти колесо, міняти олію у старій машині, підробляти папери, щоб зняти житло за кордоном. Ще у мене забирали права по 130, крали величезну суму грошей, була в СІЗО, боролася з італійською поліцією...", - написала Мартиновська.

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А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Хіменес-Браво з Мартинівською та Ярославським показали особливості української кухні

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