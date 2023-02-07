Співачка Jerry Heil приїхала до Нью-Йорка, США, де відвідала Центральний парк, де заспівала легендарну пісню з фільму "Один удома".

Як пише Politeka.net , Jerry Heil – відома українська співачка, справжнє ім'я якої Яна Шамаєва. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка вирішила спробувати свої сили на Нацвідборі на Євробачення, де посіла лише третє місце. А після цього Яна виступала на сцені, де впала в оркестрову яму, через що зламала ребро. Вже зараз Шамаєва перебуває у США, де опинилася у Нью-Йорку, а саме у Центральному парку. Jerry Heil вирішила заспівати легендарну пісню з фільму "Один удома" у ньому.

«Настрій Центрального парку», – написала Яна під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Хіба не там знімали сам удома, коли Кевін був у Нью-Йорку?";

"Вауууу. Яна це настільки красиво у мене мурахи по шкірі";

"Наша улюблена українська пташка, яка потрібен голос";

"дуже красиво красиво молодець красуня";

"Це українська пісня чи переклад?";

"останній звук – це топ";

"можна продовження це так красиво";

"Навіщо ходити до психотерапевта? Навіщо медитувати? Навіщо наркотики, секс та рокнрол – коли є магія співу Дже!";

"Так затишно стало і спокійно".

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