Відома українська співачка, зірка романтичного реаліті "Холостячка" Злата Огневич продовжує розповідати у мережі про свої успіхи. Також артистка намагається ділитися інформацією про роботу та не боїться ділитися домашніми кадрами.

Цього ж разу популярна виконавиця вважала за краще похвалитися кадрами з фотосесії, яку хотіла показати всім досить давно. Продемонструвати нові кадри артистці вдалося нещодавно, тому вона поспішила похвалитися найкращими моментами.

На знімках, які вона опублікувала, Злата відбита у топі-бюсті з пір'ям та прозорих штанах з мереживної тканини.

Огневич знялася на повне зростання, стоячи боком до об'єктиву, а також підкреслюючи таким чином акцент на аксесуарах.

У новому пості в Інстаграм вона дала кілька порад, як зберігати тверезе мислення, живучи в епіцентрі подій прекрасної країни, проти якої ведеться підступна і виснажлива війна.

Злата Огневич зазначила, що намагається зберегти рівновагу попри те, що відбувається на фронті. У цьому їй допомагають кілька правил, яких вона намагається дотримуватись.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.