Раніше Слава Дьомін розповідав, що Влад Яма з незрозумілої причини на нього образився і заблокував у соцмережах і ведучого, і навіть його 12-річного сина. Слава намагався з'ясувати причину образи хореографа, записавши йому голосове повідомлення в Телеграмі, але танцівник його так і не відкривав.

Цього разу у своїй передачі СлаваПРО Дьомін заявив, що Яма настільки розлючений, що продемонстрував свою образу в публічній площині.

"Я записав голосове повідомлення Владу для того, аби з'ясувати причини, але воно досі не прослухане. Я вже й забув про це, як мені про Влада нагадала одна підписниця. Справа в тому, що Яма виклав у себе якийсь там пост, під яким у нього запитали, за що ж він мене заблокував. Відповідь мене ще більше здивувала. На цей коментар Влад Яма відповів дуже просто: "А хто це?". Тобто образа Ями настільки велика і для мене все ще є незрозумілою", — розповів Слава Дьомін.

Раніше ведучий припускав, що причиною образи Влада Ями може бути інтерв'ю, в якому танцівник зізнався, що на початку війни виїхав з України до США.

"Але знаєте, що дивно: легше ображатися і ображати мене, ніж прослухати моє повідомлення, відповісти і розібратися зі всіма питаннями. Але на це, напевно, здатні не всі. Хоча, як на мене, так мають робити всі дорослі і мудрі люди. Просто спілкуватися і обговорювати все, що бентежить - і тоді в нашому світі буде менше конфліктів і образ", — додав Дьомін.

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