Подружжя Лілія Ребрик та Андрій Дикий часто радують шанувальників спільними танцями. Адже танець – це саме те, що поєднало їхні серця одного разу.

У середині останнього зимового місяця усі закохані вітають один одного з Днем святого Валентина, який вважається захисником закоханих. Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик цього дня показала в Інстаграм чарівне відео зі своїм чоловіком, яке було знято рівно рік тому.

Пікантним танцем у латиноамериканському стилі поділилася Лілія Ребрик . Ведучу з чоловіком зняли на камеру в День святого Валентина рівно рік тому - 14 лютого 2022 року. Коли свято було в самому розпалі, Ребрик з Андрієм Диким вийшли на танцпол.

Подружжя часто радує шанувальників спільними танцями. Адже танець – це саме те, що поєднало їхні серця одного разу. Лілія Ребрик познайомилася з Андрієм на проекті "Танці зі зірками" у 2011 році. Тоді пара зайняла лише друге місце, але в серцях один одного з того моменту вони посіли перше.

Користувачі мережі не змогли залишити пару без компліментів і написали багато хвалебних відгуків у коментарях: "Супер пара, красиві та яскраві, тому що люблять)", "Завжди насолоджуйся парочкою Диких", "Дуже хороша пара і добре танцюють", "Так буде завжди! Танці повернуться до життя, і дуже дуже скоро! ", "В обох світяться очі, і це божественно".

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