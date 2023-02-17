Українська ведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий познайомилися у 2011 році, коли разом вийшли на паркет шоу "Танці з зірками". Після проекту між ними розпочався роман. Вже у 2012 році пара стала батьками дівчинки Діани, а у 2018 році у них народилася друга донька Поліна. Подружжя багато часу проводить разом. Кілька годин тому актриса показала в Інстаграм їхнє побачення.

Зокрема, Лілія Ребрик та Андрій Дикий вирішили провести разом вечір у кінотеатрі. Там вони сходили на прем'єрний показ українського фільму "Герої".

Подружжя було одягнене в повсякденне вбрання, але виглядало при цьому чарівно і красиво. Лілія Ребрик позувала у довгому пальті. Під нього вона одягла кардиган, білу сорочку та широкі чорні штани. Образ довершили прикраси, укладання та ледь помітний макіяж на обличчі. Разом вони виглядали такі щасливі та умиротворені.

Варто зазначити, що у грудні Лілія Ребрик та Андрій Дикий відсвяткували "сталеве весілля" - 11 років шлюбу. Телеведуча неодноразово присвячувала чоловікові ніжні слова, дякувала за кохання та підтримку.

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