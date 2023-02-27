Як зазначив Євген Клопотенко, рулет просто створений, щоб бути на столі, поки довкола відбувається щось значуще, щемливе та душевне.

Бісквіт – основа та десерт в одному, тому що з нього можна приготувати окремі десерти, а можна просто змастити коржі кремом і ви отримаєте ідеальний торт до чаю.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився фірмовим рецептом бісквітного рулету.

Рулет випікають з бісквітного тіста, змащують по всій поверхні зсередини кремом або джемом, після чого акуратно скручують і дають йому просочитися. Він просто створений, щоб бути на столі, поки довкола відбувається щось значуще, щемне і душевне. Повірте, очікування того варте. Смак западе у душу назавжди.

Інгредієнти:

5 яєць

100 г цукру

10 г ванільного цукру

160 г борошна

1 ч. л. соняшникової олії

400 г сметани

цукрова пудра (для подачі)

Приготування:

1.5 яєць, 100 г цукру та 10 г ванільного цукру збийте до побіління маси та збільшення вдвічі. За бажанням можете скористатися міксером або блендером з насадкою віночків.

2. Поступово додайте 160 г борошна, обережно помішуючи силіконовою лопаткою до об'єднання всіх інгредієнтів, щоб тісто вийшло повітряним.

3. Деко застелите пергаментом, щоб покривав і боки, змастіть 1 ч. л. соняшникової олії за допомогою кулінарного пензлика. Тісто вилийте в лист, розрівняйте силіконовою лопаткою і ставте випікатися на 20 хвилин при температурі 180 градусів.

4. Тепер все робіть швидко. Готовий бісквіт витягайте з духовки і надайте форму рулету. Для цього на стіл покладіть лист пергаменту за розміром бісквіту. Переверніть його на лист і обережно зніміть пергамент, на якому бісквіт випікався.

5.Тепер не поспішаючи загорніть бісквіт у рулет і обмотайте його в харчову плівку. Залишіть остигати на 40 хвилин.

6.Збийте блендером з насадкою віночок або міксером 400 г вершкового крему намолака.Після того як повністю охолоне, розкрутіть бісквіт і мажте всередині кремом.

7. Знову згорніть у рулет, загорніть у харчову плівку і поставте в холодильник на 1,5 години для стабілізації. Потім діставайте, приберіть харчову плівку, наріжте на однакові красиві шматочки гострим ножем, посипайте цукровою пудрою і подавайте на стіл.

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