Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що таку курочку дуже легко приготувати вдома.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився простим способом приготування курячого філе. М'ясо птиці, що приготоване за його рецептом, як страва з ресторану з унікальним соусом. Рецепт опублікував на своєму кулінарному сайті.

Таку курочку дуже легко приготувати вдома. Спочатку смажите смужки курячого філе в клярі у фритюрі, а потім поливайте готовим кисло-солодким соусом. Ця страва має всі дані, щоб назватися ідеальною - скоринка, баланс смаку і гармонійне поєднання інгредієнтів.

Інгредієнти

1 куряче філе (приблизно 400-500 г)

500 мл соняшникової олії для фритюру

щіпка гострого перцю

сіль та перець за смаком

200 г кисло-солодкого соусу (1 упаковка)

Для кляру:

1 яйце

100 мл води

70 г борошна

50 г кукурудзяного крохмалю

дрібка солі

500 мл соняшникової олії для фритюру

Спосіб приготування:

1.Наріжте філе на довгі смужки, посоліть і поперчіть його. Відкладіть убік і приготуйте кляр.

2. Щоб приготувати кляр, в миску всипте 70 г борошна, 50 г кукурудзяного крохмалю, щіпку солі, вбийте 1 яйце і поступово вливайте 100 мл води, ретельно помішуючи вилкою або віночком, щоб не було грудочок.

3. У сотейник влийте 500 мл олії і підігрійте його до стану, коли на стінках почнуть з'являтися маленькі бульбашки. Кожну смужку філе опустіть у кляр, щоб повністю її покрив, а потім щипцями дістаньте та опустіть обережно у фритюр, щоб олія не розбризкувалася. Смажте на середньому вогні до золотистої скоринки.

4.Після перекладіть у тарілку тепленькі шматочки, рівномірно влийте 200 г кисло-солодкого соусу, щоб кожен шматочок просочився.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.