Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився простим способом приготування курячого філе. М'ясо птиці, що приготоване за його рецептом, як страва з ресторану з унікальним соусом. Рецепт опублікував на своєму кулінарному сайті.
Таку курочку дуже легко приготувати вдома. Спочатку смажите смужки курячого філе в клярі у фритюрі, а потім поливайте готовим кисло-солодким соусом. Ця страва має всі дані, щоб назватися ідеальною - скоринка, баланс смаку і гармонійне поєднання інгредієнтів.
Інгредієнти
Для кляру:
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Спосіб приготування:
1.Наріжте філе на довгі смужки, посоліть і поперчіть його. Відкладіть убік і приготуйте кляр.
2. Щоб приготувати кляр, в миску всипте 70 г борошна, 50 г кукурудзяного крохмалю, щіпку солі, вбийте 1 яйце і поступово вливайте 100 мл води, ретельно помішуючи вилкою або віночком, щоб не було грудочок.
3. У сотейник влийте 500 мл олії і підігрійте його до стану, коли на стінках почнуть з'являтися маленькі бульбашки. Кожну смужку філе опустіть у кляр, щоб повністю її покрив, а потім щипцями дістаньте та опустіть обережно у фритюр, щоб олія не розбризкувалася. Смажте на середньому вогні до золотистої скоринки.
4.Після перекладіть у тарілку тепленькі шматочки, рівномірно влийте 200 г кисло-солодкого соусу, щоб кожен шматочок просочився.
Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
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