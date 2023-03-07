Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка, яка прославилася ще у дитячому віці. А після повномасштабного вторгнення Аліна дуже захворіла і перенесла важку операцію. Але проблеми артистки на цьому не закінчилися, і Гросу довелося додатково лікуватися в Індії.
Не забуває Аліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Гросу розповіла про переведення свого хіта "Абракадабра".
"Прийшло більше сотні цікавих варіантів, я ознайомилася особисто з кожним з них. Дуже дякую за ваш креатив та натхнення. Ми з моєю командою вирішили нагородити одразу двох учасників конкурсу, бо не знайшли 100% варіанта перекладу. Я зробила мікс одразу із трьох текстів. , один із яких – мій :) Сподіваюся, я нарешті зможу вразити всіх вас народженням цієї пісні", - написала Гросу.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Ні грама совісті та поваги. Нічого сказати";
"Одна з найкращих зірок України";
"Тобто, мій google translate тобі не сподобався?";
"З нетерпінням чекаємо на прем'єру";
"Я розумію, що життя в ЛА прекрасне і нарешті твої мрії стають реальністю. Але хоч би мала совість і не пробачила такі фото і сториз. Ну ти реально безсовісна".
Нагадаємо, Гросу показала секрети свого яскравого макіяжу з акцентом на губи
А ще Politeka повідомляла, що Гросу після розставання з Полянським оригінально відповіла, чи її серце вільне.
Також Politeka писала, що Гросу вразила худорлявістю після реабілітації через перенесену операцію.