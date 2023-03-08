Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні". Після цього артистка перемогла на шоу "Маска", а кілька років тому стала головною героїнею проекту "Холостячка". На проекті переміг бізнесмен Андрій Задворний, але пара після проекту одразу розійшлася. Не забуває Огневич і про Тікток, де поділилася невтішними новинами.

"Я дивлюся музичні тренди України на Ютубі і чесно кажучи в шоці. Шаман з піснею "Моя Росія", Інстасамка, Ані Лорак з російськомовною піснею в топ 5. Чи то вони шалені гроші вливають у рекламу, чи то перегляди з окупованих територій України, чи в українців така коротка пам'ять", - сказала Злата.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"На жаль багато хто досі не розуміє, їм просто пофіг";

"Та це триндець";

"Не знаю, але мене аж поверне від усього російського…";

"Інстасамка деяким людям все одно чи вона за росію. Краще цілий день дивитися звернення Володимира Зеленського, ніж ці пісні";

"Питання ще до тих, хто дозволяє цьому заходити на наші платформи. чому не заблоковано";

"на жаль є такі слухачі інстасамку, і в кого чула те зазвичай були підлітки...завжди роблю зауваження таким дітям".

Нагадаємо, Огневич обурено звернулася до українців, які слухають путінських артистів.

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