Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами, а після початку повномасштабного вторгнення поїхала до Німеччини з дитиною. Також Романова товаришує з артистом Максом Барським, який зводив кар'єру в Росії. Але після повномасштабного вторгнення співак повернувся до України, виступив із засудженням війни та вирушив у військкомат, щоб стати на захист Батьківщини. А нещодавно Романова повернулася назад до України і тепер тішить фотографіями з Києва. Цього разу не став винятком, адже зірка опублікувала у своєму Інстаграмі селфі, де позувала перед дзеркалом у топіці.
"Просто всім хочу побажати гарного дня та вдалого тижня. З усіх свят найважливіше – життя. А в наш час святкувати його потрібно щодня!", - написала Романова у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Доброго дня, красуня";
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"Вам також бажаю гарного тижня";
"Сподіваємося, що в нас також настане мир та щасливе життя як в інших країнах світу";
"Золоті слова".
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