Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка Нового каналу. А кілька років тому артистка спробувала себе співачкою, але її перший сингл "Ями" не виправдав очікування. Після початку повномасштабного вторгнення Леся повернулася до своєї ідеї співати і цього разу справа пішла набагато краще. На рахунку в артистки вже кілька хітів і Нікітюк не має наміру зупинятися. Не забуває Леся і про Тікток, де цього разу опублікувала трейлер своєї нової пісні.
"До речі. 24.03", - написала Нікітюк у своєму блозі.
"До речі, я давно зібрала свої речі, все спланувала після моєї втечі...", - звучали слова пісні українською мовою.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:
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"Не знаю чому, але схоже на Лободу";
"Вау. Ваші голоси дуже круто звучать у дуеті!!";
"схожа тут на Брітні Спірс, шикарна як завжди гордість нашої області";
"Мотив із пісні Лободи "два незнайомці на кухні, розлита кава і зіпсована сукня";
"Леся Іванівна талановитіша... такий голос ніколи не показувала. Краще деяких "зірок";
"Боже яка хороша наша мова., які пісні коли нею співають".
Нагадаємо, Нікітюк довела українців до сліз кадрами з прифронтового Харкова.
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк поділилася трепетними кадрами із Херсона, заінтригувавши українців
Також Politeka писала, що Нікітюк висміяла хейтерів та чесно показала, як насправді збільшувала губи.