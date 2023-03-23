Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка Нового каналу. А кілька років тому артистка спробувала себе співачкою, але її перший сингл "Ями" не виправдав очікування. Після початку повномасштабного вторгнення Леся повернулася до своєї ідеї співати і цього разу справа пішла набагато краще. На рахунку в артистки вже кілька хітів і Нікітюк не має наміру зупинятися. Не забуває Леся і про Тікток, де цього разу опублікувала трейлер своєї нової пісні.

"До речі. 24.03", - написала Нікітюк у своєму блозі.

"До речі, я давно зібрала свої речі, все спланувала після моєї втечі...", - звучали слова пісні українською мовою.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:

"Не знаю чому, але схоже на Лободу";

"Вау. Ваші голоси дуже круто звучать у дуеті!!";

"схожа тут на Брітні Спірс, шикарна як завжди гордість нашої області";

"Мотив із пісні Лободи "два незнайомці на кухні, розлита кава і зіпсована сукня";

"Леся Іванівна талановитіша... такий голос ніколи не показувала. Краще деяких "зірок";

"Боже яка хороша наша мова., які пісні коли нею співають".

Нагадаємо, Нікітюк довела українців до сліз кадрами з прифронтового Харкова.

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