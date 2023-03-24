Популярна українська співачка кримсько-татарського походження Джамала, яка кілька років тому принесла Україні перемогу на Євробаченні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівне фото з особистого архіву, на якому показала своє кримське дитинство.

На милому старому фото Джамала ще зовсім юна, вона сидить на кухні, мабуть, зі своїми батьками. І доки вони з мамою щось роблять руками, батько грає на баяні. Співачка в момент фото виглядає по-справжньому щасливою, вона у легкому літньому сарафані та з дуже засмаглою шкірою.

У підписі до публікації Джамала розповіла про початок Рамадану: "Почався священний місяць для мусульман – Рамадан. Коли я тримала піст у школі в Криму, всі знали, що в обід мені булочки не можна пропонувати. Ввечері я поспішала додому, де ми з батьком і сестрою відкривали вечірній іфтар. Тоді надсмачною була навіть вода. Всі смаки наче оновлювалися. Знаю, що зараз дуже багато мусульман є в лавах ЗСУ. Я бажаю їм терпіння та віри. Вірю, що наступний Рамадан я зустріну зі своїм народом у Криму. Молюсь, щоб так і було. Всіх мусульман з початком посту! На фото момент, коли ми всі разом готуємо страву".

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