Відома співачка Христина Соловій поділилася кадрами зі свого виступу у Києві.

Популярна українська співачка Христина Соловій, яка була підопічною Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а з початку війни багато гастролює з благодійними ініціативами та виступами для військових, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі свого концерту у Києві.

Як виявилося, виступ Христини проходив у Жовтневому палаці, де вона зібрала повну залу глядачів. У короткому ролику, який показала співачка, вона виконує свій хіт "Юність", у кліпі якого знялася з відомим поетом Сереєм Жаданом.

Як видно, на сцену Христина вийшла в короткій чорній сукні, яка підкреслила струнку талію, довгі ноги та тендітні плечі. Її довге розкішне волосся розпущене, а на обличчі сценічний макіяж.

У підписі до публікації Соловій написала: "Вічно юний Київ, хочу ще". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Неймовірна, ніжна, прекрасна Христина!"

"З цією піснею я закохалася в Христину".

"Це було щось неймовірне! Дуже велике спасибі за концерт!".

"Христина, я була вчора на концерті і з тобою сфоткалася. Ти просто неймовірна. Дякую за такий чудовий душевний концерт".

"Мій тато вийшов на сцену та подарував Вам букет! Він дуже щасливий і під дуже великими позитивними враженнями".

"Чекатиму знову в Києві".

"Дякую за харизму, позицію і творчість. Емоції дивовижні! Сила такої тендітної леді на тлі кричучих неймовірно талановитих музикантів. Удачі та звершень".

Нагадаємо, "Кожного разу, як вперше": фаворитка Вакарчука Соловій показала атмосферу своїх концертів.

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