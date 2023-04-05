Переможниця та екс-суддя проєкту "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська поділилася рецептом випічки, яка прикрасить стіл на Великдень і не тільки.

Ліза Глінська розповіла, як приготувати маковий рулет, у якому дуже багато начинки.

Для опари беремо:

150 мл молока

4 г сухих дріжджів

80 г борошна

10 г цукру

Для макової начинки:

200 г маку

150 г цукру

Для тіста нам знадобляться такі інгредієнти:

опара

1 яйце

30 г цукру

50 г вершкового масла

дрібка солі

250 г борошна

ванільний цукор

Для глазурування:

0,5 жовтка

10 г води

Спочатку приготуйте опару. Для цього просійте муку через сито, додайте дріжджі, цукор, перемішайте і відставте на 15 хвилин. Потім додайте тепле молоко та перемішайте. Накрийте опару рушником або плівкою, відставте в тепле місце без протягів на 25-30 хвилин.

Щоб приготувати макову начинку, залийте окропом мак і відставте на 30-40 хвилин. Злийте воду, викладыть мак на паперовий рушник, просушыть 10-15 хвилин і подрібніть за допомогою м'ясорубки або блендера.

З'єднайте опару, яйце, цукор і ванільний цукор, додайте борошно, просіявши його через сито, сіль і розм'якшене вершкове масло. Замісіть тісто, перекладіть його в миску, накрийте та поставте в тепле місце на 1,5-2 години.

Залишилось сформувати рулет. Змастіть рослинною олією руки і робочу поверхню, викладіть тісто і розкатайте з нього прямокутник розміром 30 на 40 см. Мак змішайте з цукром і викладіть на тісто, відступаючи від країв кілька сантиметрів. Загорніть тугий рулет, защипуючи краї.

Перекладіть рулет швом вниз на деко, застелене пергаментом. Змастіть тонким шаром глазурування (просто змішайте жовток і воду) і залиште в теплому місці на 1 годину. Потім відправте рулет у розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 35-40 хвилин. Готовий рулет остудіть та присипте зверху цукровою пудрою.

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