Популярна співачка Світлана Лобода, яка з початку повномасштабного вторгнення припинила свою діяльність і виїхала з росії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у мережі кадри зі своєї прогулянки Києвом.

Як видно, Світлана влаштувала цілу фотосесію, вона прогулялася парком і витончено позувала фотографу. Перед камерою співачка з'явилася у скромній приталені сукні теплої фактури та чорного кольору з незвичайними об'ємними рукавами. Це вбрання наголосило на стрункому тілі та витонченій фігурі артистки. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Лобода написала: "Спокій духу". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ви чудово виглядаєте, з роками розкішніше і дорожче, якщо можна так висловитися, елегантніше".

"Неймовірна краса".

"Ваша посмішка – це наше кохання".

"Красуня наша".

"Квіточка".

"Ви у нас найкраща!".

"Дуже чуттєва".

"Люблю тебе. Ти класна".

"Кохання всього життя".

"Розкіш - як любов до життя".

"Вау, яка ви гарна".

Нагадаємо, "Визначна дата": Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла радісну новину.

Як повідомляла Politeka, "Приємні спогади": запроданка Лорак показала розкішний відпочинок з коханцем в Дубаї.

Також Politeka писала, що "Найкращі ліки": Кухар з "Танців з зірками" поділилася лайфхаком для гарного настрою.