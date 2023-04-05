Популярна співачка Світлана Лобода, яка з початку повномасштабного вторгнення припинила свою діяльність і виїхала з росії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у мережі кадри зі своєї прогулянки Києвом.
Як видно, Світлана влаштувала цілу фотосесію, вона прогулялася парком і витончено позувала фотографу. Перед камерою співачка з'явилася у скромній приталені сукні теплої фактури та чорного кольору з незвичайними об'ємними рукавами. Це вбрання наголосило на стрункому тілі та витонченій фігурі артистки. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.
У підписі до публікації Лобода написала: "Спокій духу". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Ви чудово виглядаєте, з роками розкішніше і дорожче, якщо можна так висловитися, елегантніше".
"Неймовірна краса".
"Ваша посмішка – це наше кохання".
"Красуня наша".
"Квіточка".
"Ви у нас найкраща!".
"Дуже чуттєва".
"Люблю тебе. Ти класна".
"Кохання всього життя".
"Розкіш - як любов до життя".
"Вау, яка ви гарна".
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