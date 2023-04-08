Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Соломія Вітвіцька, яка з початку війни залишається в Україні та займається різними волонтерськими ініціативами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото, на яких можна помітити, що вона дуже схудла.

Як видно, Соломія знята в цікавій локації – це схоже на студію з багатьма кабінетами, оригінально пронумерованими. Перед камерою зірка з'явилася в стильному темному образі – на ній вузькі лосини з черевиками та модна худорлява з нецензурним написом. Це вбрання гарно підкреслило, що телезірка схудла. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Вітвицька написала: "Тягне на нецензурщину". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Струнка, спортивна і дуже красива "нецензурщина".

"Як завжди, худи просто супер".

"Дуже добре, вам личить". "

Тобі дуже підходить".

"Красуня".

"Бомба, вогонь".

"Фест дівчина"

"Дуже личить".

"Чудова".

"Красуня".

"Худнути більше не можна".

"Неймовірна".

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