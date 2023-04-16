Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка кілька років тому отримала титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина після свого вояжу в Японії поділилася знімками зі свого купання в річці Йордан.

Схоже, після прогулянок серед квітучих сакур та хмарочосів у Токіо, Аню потягло на екстрим, і вона вирушила купатися у холодній воді річки Йордан, що протікає на кордоні Ізраїлю та Йорданії. На кадрах можна побачити всі емоції моделі від цього експерименту, схоже, вода справді дуже холодна.

Для купання у священному місці Анна купила там же спеціальну довгу футболку, під яку за правилами не одягала білизну. І коли вона виходила з води, то мокра тканина прилипла до тіла і засвітила деякі подробиці. І ось це і викликало бурхливу реакцію користувачів мережі, блогерку розкритикували за зайву відвертість на фото.

Сама Неплях написала у підписі до публікації: "Вода холодна під час купання у священній воді річки Йордан, але відчуття після – фантастичні!"

Користувачі відразу почали коментувати нові фото моделі:

"Сходження Венери".

"Не знаю, чи холодна вода в тій річці, але виходите ви з неї ого яка гаряча!".

"Я в шоці. Ви ось як усі розлютилися, дівчата. Таке свято, а тут сорочка прозора. Ну, хоч би цензура якась була".

"Зате всі чоловіки стоять із камерами".

"Ну навіщо такі подробиці? Неприємно дивитися".

"А це так сказали обов'язково без ліфчика заходити в Йордан, чи хто як хоче?"

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