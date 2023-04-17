Популярна телеведуча Маша Єфросиніна продовжує проводити благодійні концерти, роздавати інтерв'ю світовим ЗМІ, де розповідає про війну в Україні. Крім того, вона розвиває свій проект "Екзамен" на своєму Youtube-каналі. Підприємець та інфлюенсер Лєра Бородіна в рамках цього проекту дала інтерв'ю ведучій та розповіла про стосунки зі своїм колишнім - зіркою "Ліги Сміху" Антоном Лірником.

Шоумен Антон Лірник ще до вторгнення росії в Україну поїхав заробляти гроші до Москви. Його тоді засудили багато українських колег. У жовтні 2022 року він залишив росію та вирушив до Туреччини, де дає концерти дітям українських біженців.

Його дружина Лєра Бородіна розповіла Маші Єфросініної, що востаннє він дзвонив їй ще на початку війни – це було у квітні 2022 року. При цьому доньці той дзвонив нещодавно.

"Він переїхав з росії і ми втратили зв'язок. Допомагає українським дітям, біженцям, але ми втратили зв'язок. Для мене це було дивно. Соня ставить питання, на які у мене немає відповідей. І їй це теж здалося дивним, що вони не спілкуються", – поділилася Лєра Бородіна.

Вона також зазначила, що вони ніколи раніше не мали якихось суперконфліктів. Але вона не хоче за нього говорити, його захищати та виправдовувати перед донькою. Тому що вони давно не є частиною життя один одного.

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