Популярна українська реперка Alyona Alyona розповіла про серйозну проблему, з якою стикалася і вона, і Оля Полякова, і взагалі майже кожна людина.

Alyona Alyona опублікувала на своїй сторінці в Instagram важливий пост на тему булінгу.

"Булінг великою чи малою мірою торкається нас усіх. Діти страждають від знущань у школах, тим часом дорослі дискримінують один одного за будь-якою ознакою. Наш світ, на жаль, пронизаний ненавистю і ми частково вже звикли жити в таких умовах. Чомусь люди не можуть відчепитися один від одного і жити у злагоді, турбуватися про свій саморозвиток, вдосконалювати себе та світ навколо", — пише виконавиця.

За її словами, найголовніше в таких обставинах — помітити жертву булінгу та допомогти їй пережити цей період. Артистка нагадала, що 4 роки тому вона випустила свою пісню та кліп «Булінг», адже про такі проблеми не можна мовчати.

"Напевно, хоч раз у житті булили кожного з нас, як-от Сашу Заріцьку з KAZKA булили за її вагу, Олю Полякову — за її зріст та худорлявість, Melovin — за творчу натуру та можна почути ще купу історій від різних відомих вам людей. Я теж була жертвою булінгу і відкрито говорю про це у всіх інтерв‘ю. Але ким я та купа інших жертв булінгу є сьогодні? Ми точно стали сильнішими. Сьогодні я пишаюся тим, ким стала. Я продовжую доводити людям, що кожен з них є особистістю та є унікальним. Жоден не має права диктувати вам свої правила життя", — наголосила Alyona Alyona.

Нагадаємо, Alyona Alyona зачитала рядки, близькі кожному українцю.

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